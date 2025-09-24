Налоговый режим для самозанятых в России сохранится до 2028 года
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что сохранение налогового режима для самозанятых граждан является принципиальной позицией правительства. Никаких изменений в этом вопросе до 2028 года не ожидается, сообщает ТАСС.
«В то же время это не отменяет ответственность тех работодателей, которые на работе, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать вот эту „мимикрию трудовых отношений“, нанимая самозанятых», — добавил Решетников.
По словам министра экономического развития, решением проблемы с работодателями занимаются профильные ведомства. Что касается самозанятых, налоговый режим для них останется прежним до 2028 года.
Ранее гендиректор компании «Наймикс» Алексей Пинчук заявил, что самозанятые граждане в России могут обеспечить себе в будущем пенсию при помощи самостоятельных взносов в Социальный фонд и налогов на профессиональный доход.
