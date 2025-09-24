Налоговый режим для самозанятых в России сохранится до 2028 года

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что сохранение налогового режима для самозанятых граждан является принципиальной позицией правительства. Никаких изменений в этом вопросе до 2028 года не ожидается, сообщает ТАСС .

«В то же время это не отменяет ответственность тех работодателей, которые на работе, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать вот эту „мимикрию трудовых отношений“, нанимая самозанятых», — добавил Решетников.

По словам министра экономического развития, решением проблемы с работодателями занимаются профильные ведомства. Что касается самозанятых, налоговый режим для них останется прежним до 2028 года.

Ранее гендиректор компании «Наймикс» Алексей Пинчук заявил, что самозанятые граждане в России могут обеспечить себе в будущем пенсию при помощи самостоятельных взносов в Социальный фонд и налогов на профессиональный доход.

