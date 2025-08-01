На старость хватит: как самозанятым копить на пенсию

Генеральный директор компании «Наймикс» Алексей Пинчук заявил, что самозанятые граждане в России могут обеспечить себе в будущем пенсию при помощи самостоятельных взносов в Социальный фонд и налогов на профессиональный доход, сообщает АБН24 .

«В 2025 году минимальный размер добровольного взноса составляет 59 241,6 рубля. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь 15 лет страхового стажа или 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Но отчисления добровольные, поэтому самозанятый вправе прекратить делать взносы в любой момент», — сказал эксперт.

По его словам, для этого просто надо подать заявление об отказе от участия в системе добровольного страхования, но в таком случае страховой стаж засчитываться уже не будет.

Если самозанятый сотрудничает без оформления или только по договору ГПХ с какой-либо компанией, то заказчик может в какой-то момент предложить ему устроиться в штат. Однако после этого работник уже не сможет работать там как самозанятый.