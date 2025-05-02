Налогоплательщики должны представить в ФНС отчеты о своих зарубежных счетах

Партнер юридической компании GRM Сергей Новиков рассказал, что до 1 июня российским налогоплательщикам необходимо представить в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчеты о своих зарубежных счетах, при этом при соблюдении определенных условий это можно не делать, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что отчетность не требуется при выполнении двух условий: оборот и остаток на счете не превышают 600 тыс. рублей, а также счет должен быть открыт в стране, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или обменивающейся финансовой информацией с РФ. Список из 63 государств и 12 территорий опубликован на сайте ФНС.

Эксперт добавил, что обязанность отчитываться распространяется только на граждан России. Те, кто провел за границей более 183 дней и утратил статус налогового резидента РФ, освобождаются от подачи отчетов.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%.