Котяков: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов налог на доход физических лиц (НДФЛ) будет пересчитан по ставке 6%, сообщает «Прайм» .

Соответствующую презентацию глава Минтруда представил на IV Всероссийском конгрессе «Право на жизнь».

«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — говорится в презентации.

Из выступления Котякова следует, что В рамках новой семейной выплаты поддержку получат 4,2 млн российских семей, в которых воспитываются почти 10 млн детей.

Ранее стало известно, что в 2024 году доходы бюджета РФ выросли почти на треть благодаря прогрессивной шкале НДФЛ. По итогам прошлого года, от повышенного налога в федеральный бюджет поступило 224,4 млрд рублей.