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Доходы бюджета РФ выросли почти на треть благодаря прогрессивной шкале НДФЛ

По итогам прошлого года доходы бюджета РФ выросли почти на треть благодаря прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ). Всего в 2024 году от повышенного налога в федеральный бюджет поступило 224,4 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Как пишет газета «Ведомости», речь идет о налоге в размере 15% на трудовые доходы, дивиденды и прибыль контролируемых иностранных компаний, превышающие 5 млн рублей в год. Стандартная ставка налога на доходы физлиц составляет 13%.

Оставшиеся 2% направляются в бюджет страны. Доходы от повышенной ставки направляются в фонд «Круг добра», оказывающий помощь детям с редкими заболеваниями.

Москва лидирует по поступлениям в федеральный бюджет, направив 110 млрд рублей из 224,4 млрд. Второе место занял Петербург с 8,6 млрд рублей. Замыкает топ-3 Подмосковье, которое направило в бюджет РФ 7,1 млрд рублей.

Причиной резкого увеличения налоговой базы могли стать предновогодние премии российских компаний, известные также как «тринадцатые зарплаты».

Ранее налоговый консультант Екатерина Пирогова рассказала, как россиянам снизить налог на вклады, получив налоговые вычеты. Доходы от вкладов включаются в общую налоговую базу, что позволяет использовать различные налоговые льготы.