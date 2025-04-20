Опубликована инструкция для россиян о том, как снизить налог на вклады

В 2024 году граждане РФ впервые столкнулись с необходимостью уплаты налога на доходы в виде процентов по вкладам, размещенным в отечественных банках в 2023 году. Налоговый консультант Екатерина Пирогова рассказала, как снизить налог на вклады, получив налоговые вычеты, сообщает РБК .

По ее словам, доходы от вкладов включаются в общую налоговую базу, что позволяет использовать различные налоговые льготы: социальный, имущественный, стандартный вычеты, а также вычеты по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) и программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Получить вычет за процентный доход по вкладам могут граждане с небольшим доходом; россияне, которые не работают по договору ГПХ, или получают за нее незначительное вознаграждение; люди, не сдающие имущество в аренду с применением специального налогового режима для самозанятых, а также не получающие доходы, облагаемые по основной налоговой базе, либо получать их в незначительном размере.

«Личный кабинет налогоплательщика содержит информацию о выплаченных процентах от банков в разрезе нескольких лет. Эти сведения можно найти в разделе „Доходы“ — „Сведения о доходах“ — „Проценты по вкладам“», — сказала Пирогова.

Она добавила, что для заполнения 3-НДФЛ по налогу на вклады необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика, найти раздел «Доходы» — «Декларации» — «Подать декларацию» — «Подать декларацию 3-НДФЛ» — «Заполнить декларацию онлайн». Важно помнить, что вычеты полагаются только налоговым резидентам.