Набиуллина заявила о прохождении пика инфляционного давления в январе
Фото - © Сайт Центрального банка Российской Федерации
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что максимальная фаза инфляционного давления осталась позади, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, пик был пройден в январе текущего года. При этом пик устойчивой инфляции пришелся на декабрь 2024-го.
«Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, эффект вторичный ограничен», — отметила Набиуллина.
В Центробанке надеются, что и этот пик пройден, однако ключевое значение имеет скорость снижения ожиданий, которые пока остаются на высоком уровне.
Ранее ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки до 15,5%.
