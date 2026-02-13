Набиуллина заявила о прохождении пика инфляционного давления в январе

По ее словам, пик был пройден в январе текущего года. При этом пик устойчивой инфляции пришелся на декабрь 2024-го.

«Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, эффект вторичный ограничен», — отметила Набиуллина.

В Центробанке надеются, что и этот пик пройден, однако ключевое значение имеет скорость снижения ожиданий, которые пока остаются на высоком уровне.

Ранее ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки до 15,5%.

