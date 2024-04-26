Набиуллина: у мировой экономики появились признаки замедления

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, у быстрорастущей мировой экономики появились признаки замедления, а средние цены на российский экспорт увеличились, пишет «Прайм» .

«Ограничивающим фактором для внешней торговли остается усиление санкционного давления, угроза вторичных санкций», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Глава ЦБ допустила, что гибкий подход логистических и платежных цепочек в условиях санкций отчасти является фактором, из-за которого импорт стал ниже в I квартале. При этом у экспорта дела обстоят гораздо лучше в том числе из-за цен на нефть.

Ранее Набиуллина заявила, что перегрев российской экономики все еще сохраняется. Рост спроса по-прежнему впереди возможности расширить предложения.