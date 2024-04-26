Глава ЦБ Набиуллина: перегрев российской экономики сохраняется

сегодня в 17:22

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в настоящий момент сохраняется перегрев экономики страны, сообщает РИА Новости .

Набиуллина в пятницу провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Что касается перегрева и пика перегрева. Мы продолжаем считать, что пик перегрева пройден осенью. Но перегрев сохраняется». Эльвира Набиуллина Глава Банка России

По словам главы Центробанка, рост спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения.

Ранее Совет директоров Банка России провел заседание по вопросу ключевой ставки и принял решение оставить ее без изменения — на уровне 16% годовых.

Российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5–3,5%, прогноз МВФ — 3,2%.