Набиуллина рассказал о рисках замедления роста экономик стран БРИКС

Страны БРИКС могут столкнуться с риском замедления роста экономик. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, это связано с непростой внешней средой финансовой сферы, сообщает ТАСС .

В III квартале 2024 года глобальная экономическая активность продолжает расти. Несмотря на это, фиксируется накопление рисков замедления ее роста.

Набиуллина заявила о непростой внешней среде, которая влияет на экономики стран БРИКС. Это связано с геополитическими рисками, которые растут в последнее время. Глава ЦБ отметила, что в том числе речь идет о рисках глобальной финансовой фрагментации.

При этом представители центральных банков стан БРИКС ведут открытый диалог по актуальной экономической ситуации. ЦБ стремится к продвижению результатов совместной работы, которая направлена на процветание всех стран объединения.

Ранее в ЦБ назвали главный внутренний риск для российской экономики. Он касается исчерпания доступных производственных мощностей и рабочей силы.