Набиуллина: экономический рост при высокой инфляции может быть неустойчивым

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым, сообщает РБК .

«Это знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию. Короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную достаточно тяжело», — привела пример Набиуллина на ежегодном инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Также глава регулятора сравнила инфляцию с температурой тела, которая «поднимается при некоторых заболеваниях».

Набиуллина добавила, что инфляцию необходимо снижать, пока она не демонстрирует признаков замедления: в текущем году ее темпы будут выше, чем в следующем.

Ранее глава Центробанка заявила, что регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки в будущем. По словам Набиуллиной, ЦБ и правительство работают над устойчивостью экономического роста в РФ.