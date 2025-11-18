Набиуллина: банки «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством

Граждане РФ все чаще стали жаловаться на необоснованную блокировку счетов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что видит рост жалоб. По ее словам, банки «где-то перегнули палку» в борьбе с аферистами, сообщает РБК .

Набиуллина уточнила, что россияне стали меньше жаловаться на мошенничество, но при этом выросло количество жалоб на необоснованную блокировку счетов.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется», — сказала глава ЦБ РФ.

Она выразила надежду, что в скором времени проблема будет решена. ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов.

Ранее стали известны несколько случаев, когда клиенты сталкивались с блокировкой счетов. Примеры привел Telegram-канал Baza.

Так, россиянин хотел снять с карты 250 тыс. рублей, но служба безопасности банка не дала ему это сделать. Сотрудники потребовали объяснить, для чего ему нужны деньги. А когда они узнали, что это первый платеж по кредиту в рамках покупки авто, то заставили подробно рассказать о машине и прислать сканы договора. Пока мужчина выяснял отношения с банком, его карта оставалась заблокирована.

В другом случае женщина пыталась перевести сама себе в другой банк 40 тыс. рублей, но столкнулась с блокировкой карты. Ей пришлось два дня объяснять, что она хочет купить зимнюю куртку, а деньги переводит в другой банк, так как там выше кешбэк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.