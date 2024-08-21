На те же грабли: Леня Голубков зовет россиян в новую «МММ», чтобы отдать кредиты

В Сети совсем недавно вновь начали появляться ролики с Леней Голубковым. Сначала можно было предположить, что это просто шутка, приуроченная к 30-летию «МММ», однако вскоре выяснилось, судя по всему, обратное. Спустя 30 лет Владимир Пермяков в роли Лени Голубкова рекламирует «МММ» 2.0, сообщает kp.ru .

В этой рекламной кампании также участвует рэпер и лидер группы Kunteynir Паша Техник, знаменитый своими провокациями и скандальными выходками. В настоящее время на страницу проекта в одной из социальных сетей подписались более 10 тыс. пользователей, и их число продолжает расти.

Видео с Леней Голубковым ссылается на сайт «МММ» 2.0. Журналисты отметили, что создатели портала постарались максимально избежать ответственности за свои действия.

«Обращаю ваше особое внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер — является личным блогом и ни при каких условиях не является публичной офертой. Все здесь написанное — лишь мое мнение, не более того. Я же имею право высказывать свое мнение? Вот и пользуюсь этим правом», — указано на сайте.

Издание связалось с создателем «МММ» 2.0. Им оказался бывший коллега Сергея Мавроди Даниил Юсупов.

Принцип работы новой «МММ» строится на безвозмездной помощи людей друг другу. Люди, как предполагается, получают около 50% прибыли в месяц. Однако участие в «МММ» 2.0 рискованно, так как клиент может перевести свои деньги, а обратно ему могут ничего не вернуть. Никто не предоставляет ни гарантий, ни обязательств о том, что человек получит свои средства обратно. В «МММ» отсутствуют условия срочности и возвратности. Это система, где люди безвозмездно отправляют свои деньги другим участникам.

Исполнитель роли Лени Голубкова в интервью заявил, что начал рекламировать такие конторы вновь, чтобы вылезти из долгов — на актере много кредитов. В ответ на вопрос о том, что будет, если «МММ» 2.0 вновь окажется обманом и аферой, актер заявил, что будет крайне шокирован.

Между тем эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина заявила, что «касса взаимопомощи Мавроди», как называют «МММ» 2.0 — такая же финансовая пирамида. Выплата средств участникам происходит за счет новых вкладчиков. Финансовые средства вносятся и возвращаются в упрощенном режиме без каких-либо документов.

Недостаточность информации и отсутствие прозрачности указывают на то, что данная схема является финансовой пирамидой, замаскированной под интернет-проект, который не имеет юридического статуса, активов и четкой сферы деятельности. Участникам обещают высокие доходы — до 50 процентов ежемесячно. Кроме того, этот интернет-проект был включен Центробанком в список организаций, у которых имеются признаки нелегальной финансовой деятельности, заключила специалист.