Первые торговые дни недели вызвали позитивные настроения среди инвесторов благодаря предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированной на 15 августа. На Московской бирже среди лидеров роста оказались акции ОВК (+6,1%), «ЭН+ Груп» (+3,63%), «СПБ Биржи» (+3,2%) и «Абрау-Дюрсо» (+3,1%). В то же время в небольшом минусе остаются бумаги «Россетей» (-0,22%), сообщает СМИ2.

Специалисты, опрошенные «Финамом», вновь отмечают уверенный рост российских винодельческих предприятий. В качестве факторов, влияющих на активность брокеров, называются увеличение доходов, стабильность финансовых показателей и благоприятный информационный фон вокруг «Абрау-Дюрсо». Независимый финансовый аналитик Павел Шумилов подчеркнул устойчивую положительную динамику группы компаний, а также потенциал для долгосрочного роста акций за счет увеличения прибыли и капитализации.

«Думаю, тут может быть отложенный рост до справедливых значений. А это где-то +50-100% с текущих уровней. Есть потенциал для роста», — сказал Шумилов.

В июле «Абрау-Дюрсо» получила премию за лучшую мировую практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском Яньтае, где ее признали лучшим винным курортом. Вскоре компания начнет поставлять свою продукцию для бортового питания China Eastern Airlines — это первый случай, когда российский винодел сотрудничает с зарубежной авиакомпанией. Кроме того, совладелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов сообщил о вступлении компании в Ассоциацию эногастрономического туризма БРИКС. За 2024 год выручка компании увеличилась на 40%, а чистая прибыль — на 43%. По словам аналитика Павла Шумилова, группа более 10 лет стабильно выплачивает дивиденды, которые выросли с 1,49% в 2023 году до 2,79% в 2025-м. Эти факторы укрепляют ее позиции на рынке.

Хотя текущий подъем на рынке частично связан с геополитикой и носит спекулятивный характер, такие компании, как «Абрау-Дюрсо», обладают прочной основой для дальнейшего роста, который может продолжиться даже после возможных рыночных коррекций.