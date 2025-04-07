«На руку Москве»: как торговые войны Трампа могут помочь России?

Бешеные торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, вызвали шок во всем мире, прогнозы нового мирового финансового кризиса и подозрения в сумасшествии американского лидера. Эксперты рассказали, как торговые войны Трампа могут повлиять на российскую экономику, сообщает «Секрет фирмы» .

Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран с 3 апреля. Так, минимальная базовая пошлина на импорт из других государств, включая Украину, составит 10%. При этом пошлины на товары из Евросоюза установлены в размере 20%, КНР — в размере 34%, Тайваня — 32%, Южной Кореи — 25%, Индии — 26%.

Однако Россия и Белоруссия стали исключением. Власти США объяснили это тем, что из-за санкций торговля с этими государствами не ведется.

В американском Минфине назвали 3 главных цели резкого повышения пошлин: пополнить бюджет, поддержать национальную промышленность и повлиять на другие страны с целью снизить тарифы на товары из США.

Многие специалисты сходятся во мнении, что разожженная США торговая война негативно повлияет на всю мировую экономику — нарушит цепочки поставок и разожжет инфляцию.

Эксперты неоднозначно оценивают влияние новых пошлин на экономику РФ. С одной стороны, это может обрушить цены на нефть и разогнать инфляцию, с другой — ослабевшие конкуренты освободят место на мировом рынке.

Главное беспокойство связано с падением мировых цен на нефть, от которых российская экономика все еще зависима. По прогнозу доцента Финансового университета при президенте РФ Эльвиры Белозоровой, они могут снизиться до 40 долларов за баррель. Отсюда — ослабление рубля и рост инфляции.

«В конечном счете рост импортных пошлин ложится на плечи покупателей, что будет провоцировать мировую инфляцию», — резюмировала эксперт.

С другой стороны, есть и более оптимистичные прогнозы: если крупные мировые игроки «увязнут в пошлинах», у компаний из России будет шанс потеснить их на рынке, тем самым торговые войны «сыграют на руку Москве».