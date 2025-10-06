На Национальном промышленном Конгрессе обсудили актуальную промышленную повестку страны

3 октября в Центре Событий РБК состоялся ежегодный Национальный промышленный Конгресс PromSpace. На мероприятии присутствовали представители власти, руководители государственных и частных компаний, а также ведущие специалисты отрасли. В деловую программу вошли темы технологического лидерства, финансирования и кредитования, автоматизации производств, высокотехнологичного машиностроительного комплекса и тенденций в промышленной обработке материалов.

Конгресс начался с Делового завтрака «Инвестиции в промышленный рост: развитие инструментов финансирования и кредитования», где участники рассмотрели темы кластерной инвестиционной платформы, роли индустриальных парков в укреплении промышленного потенциала российских регионов, механизм ГЧП в промышленных проектах и пр.

Генеральный директор, председатель правления компании «Интеррос» Леонид Батехин подчеркнул: «Одно из направлений экосистемы Интерроса — развитие высоких технологий. Мы успешно инвестируем в создание программных продуктов для внутреннего рынка, но для дальнейшего роста отрасли необходимо выходить на рынки дружественных стран при государственной поддержке. Это одно из ключевых условий сегодня для того, чтобы окупить инвестиции».

Ключевое событие Конгресса — Пленарное заседание на тему «Сделано в России: стратегия технологического лидерства и национального суверенитета». Участники затронули вопросы обеспечения эффективного трансфера технологий между наукой и бизнесом и опережающей подготовки кадров для промышленности будущего, механизмов финансовой поддержки российских предприятий для улучшения инвестиционного климата и качественного роста промышленной отрасли, интеграции отечественных IT-продуктов, передовых решений в области искусственного интеллекта и анализа данных в реальный сектор и пр.

Модератором выступил Владимир Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Российской Федерации.

«Пленарная сессия Конгресса задала высокий тон всей работе Конгресса. В обсуждении вопросов технологического лидерства и национального суверенитета прозвучали взвешенные, содержательные позиции представителей власти, науки и промышленности. Такой обмен мнениями показывает, что мы движемся в одном направлении и готовы вместе находить решения, которые обеспечат стране устойчивое развитие и укрепят промышленную независимость», — детализировал Гутенев.

«Основой для обеспечения техлидерства стали запущенные до 2030 года нацпроекты по транспортной мобильности, беспилотным авиационным системам, новым материалам и химии, средствам производствам и автоматизации. Эти направления будут основными драйверами развития нашей промышленности. При этом для стабильного роста данных отраслей нужно закладывать фундамент в виде длинного стабильного финансирования и предсказуемой регуляторики на горизонте до 12 лет», — заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил: «Тульская область традиционно является одним из наиболее развитых индустриальных регионов нашей страны: промышленность занимает 48% в ВРП — это 2-е место по России. В регионе успешно функционируют индустриальный парк и особая экономическая зона „Узловая“, территории опережающего развития „Ефремов“ и „Алексин“. Мы и дальше будем поддерживать наши базовые отрасли: ОПК, химию, металлургию, автомобилестроение и пищевую промышленность. Совершенно точно предприятия базовых отраслей будут делать все для того, чтобы углублять автоматизацию, роботизацию, делать свои технологические процессы более современными и, если не опережающими время, то соответствующими этому времени».

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института прокомментировал: «В реализации стратегии технологического лидерства ключевую роль играют люди — лидеры изменений. МАИ нацелен на подготовку комплексных инженеров, способных управлять жизненным цикл продукции, внедрять новые технологические решения и создавать междисциплинарные команды».

«Нацпроект — это фундаментальная поддержка российских производителей в импортозамещении, ускорении разработок НИОКР и наращивании промышленного суверенитета, драйвер развития экспорта продуктов на международные рынки», — рассказала коммерческий директор АО «Полипласт» Ксения Соколова.

«Недозагруженные мощности машиностроения надо использовать для переориентации на проекты критически важные для национальной безопасности. Речь идет о выпуске комплектующих, разработке новых технологий и инновационных решений. Такой подход обеспечит полную загрузку предприятий и существенно снизит зависимость от импорта в критически важных отраслях промышленности», — поделился председатель Совета директоров ООО «ПК „ИнтерПрицеп“ Александр Сизов.

«Сегодня Россия демонстрирует реальные возможности по созданию высокотехнологичных решений и построению собственной производственной базы в сфере РТК. Мы убеждены, что кооперация бизнеса, государства и науки — ключ к технологической независимости и лидерству на глобальном рынке. Участие в Национальном промышленном Конгрессе представило нам возможность присоединиться к обсуждению актуальных вопросов по роботизации и практических механизмах реализации задач технологического суверенитета. Мы открыты к кооперации и готовы предлагать решения для предприятий, стремящихся к модернизации и технологическому обновлению», — добавил директор дивизиона «Энергетическое оборудование» ООО «Кистоун Лоджистикс» Альберт Хворов.

В Пленарном заседании также приняли участие генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, исполнительный директор ООО АТБ «Электроника» Роман Дементьев и вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АвтоВАЗ» Сергей Громак.

В рамках деловой программы состоялись треки: «Машиностроение», «Цифровизация», «Металлообработка», «Импортозамещение и локализация».

На протяжении всего дня работала выставка экспонентов, где участники могли ознакомиться с продуктами и решениями, а компании пообщаться с потенциальными заказчиками и партнерами.

Организатор Национального промышленного Конгресса PromSpace — Агентство экономического развития. Мероприятие состоялось при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Союза машиностроителей России, Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Стратегический партнер Конгресса — АО «ГК Полипласт». Официальные партнеры — ООО «ПК „ИнтерПрицеп“, ООО „Кистоун Лоджистикс“, ООО АТБ „Электроника“ и компания „Интеррос“.