На Мосбирже рубль дорожает к юаню на фоне растущих котировок нефти

На Московской бирже во вторник утром рубль дорожает к китайской валюте на фоне подрастающих цен на нефть, сообщает «Интерфакс» .

С начала торгов курс китайской валюты снизился до 11,8385 рубля (-0,6 копейки). При этом юань оказался на 0,96 копейки выше уровня действующего официального курса.

По данным на 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на нефти Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до 76,74 долларов за баррель (+0,56%), а сентябрьские фьючерсы на WTI — до 73,53 долларов за баррель (+0,82%). Цены на нефть эталонных марок умеренно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Повышения котировок связаны с растущей напряженностью на Ближнем Востоке и приостановкой добычи черного золота на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении Sharara.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал, есть ли риск резких колебаний курса рубля в августе.