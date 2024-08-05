Эксперт рассказал, есть ли риск резких колебаний курса рубля в августе

Рубль находится на относительно стабильных позициях после окончания периода налоговых выплат. В качестве поддержки ему — свежие данные Росстата по замедлению недельной инфляции в России до 0,08% по общему снижению продовольственных цен, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне национальной валюты продолжают оставаться текущие меры регулятора и жесткая риторика денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, добавляет он. Недавний рост ключевой ставки в России с перспективой ее дальнейшего увеличения безусловно поддерживает рубль. При этом основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс, который в настоящее время определенно сместился в пользу экспортеров, отмечает эксперт.

«Для резких колебаний курса рубля пока нет причин, однако август может быть подвержен повышенной волатильности валютного рынка из-за неопределенности с биржевой торговлей юанем и проведением внешних платежей в китайской валюте. Кроме того, против рубля — снижение цен на нефть», — комментирует Тимошенко.

Между тем на фоне перспектив снижения ключевой ставки на заседании в сентябре, о которых намекал на днях глава Федрезерва Джером Пауэлл, снизилась доходность десятилетних гособлигаций США. Подобное произошло впервые с февраля. В целом же рынки восприняли выступление Джерома Пауэлла относительно оптимистично, поскольку уже готовы к понижательной тактике ФРС США с приходом осени, говорит эксперт.

По его прогнозу, курс доллара с 5 по 9 августа — 85-87 рублей, курс евро — 92-94 рубля.