На Ямале стоимость картошки повысилась на 2,4% за неделю

В Ямало-Ненецком автономном округе за минувшую неделю цена на 1 кг картофеля выросла на 2,4%. 14 апреля средняя стоимость составила 80,91 рубля, сообщает URA.ru .

Самая дорогая картошка продается в Ямальском районе — порядка 110 рублей за 1 кг. Дешевый овощ можно купить в Новом Уренгое, Муравленко и Пуровском районе — до 70 рублей.

Кроме того, на этой неделе подросли цены на капусту. Цена 1 кг данного овоща на 14 апреля составила 79,33 рубля, она повысилась на 1,2%. Стоимость хлеба, наоборот, уменьшилась на 1,2%.

С начала текущего года на Ямале наблюдается устойчивый рост цен на овощи. Лидерами по увеличению стоимости стали картофель и капуста (на 15,5% и 19,1%, соответственно). Самые высокие цены на указанные продукты отмечаются в Ямальском районе, а самые доступные — в Надыме, Ноябрьске и т. д.