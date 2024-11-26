На более чем 7%: в России с Нового года прибавят пенсии
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В России с 1 января 2025 года планируют увеличить пенсии: при этом часть пенсионеров получат повышенные выплаты уже в декабре, сообщает Life.ru.
Выплаты вырастут на 7,3%, цифра основана на прогнозе инфляции.
«Если пенсионер получает выплаты в первых числах января, то в декабре его ждут две пенсии. Вторая — за январь. Причем январская уже должна прийти в увеличенном размере с учетом индексации в 2025 году», — заявила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
Кроме того, дополнительные выплаты со следующего года автоматически, без специального заявления будут получать все пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы: эта надбавка составит 1200 рублей.
Ранее в России также увеличили срок выплаты накопительной пенсии. Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент Владимир Путин.