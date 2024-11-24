Путин увеличил срок выплаты накопительной пенсии в России

сегодня в 12:06

Период выплаты накопительных пенсий в РФ претерпит изменения с 2025 года — глава государства утвердил соответствующие поправки в законодательство. Теперь расчет ежемесячных пенсионных начислений будет производиться с учетом увеличенного срока выплат — 270 месяцев, пишет «Царьград» .

Нововведение, подписанное президентом России Владимиром Путиным, предусматривает пролонгацию периода пенсионных выплат на шесть месяцев. В результате общая продолжительность выплат составит 22,5 года вместо ранее установленных 22 лет.

Механизм расчета накопительной части пенсии изменится следующим образом: общая сумма пенсионных накоплений будет делиться на увеличенное количество месяцев — 270 вместо прежних 264. Данные изменения затронут граждан, которые начнут получать накопительную пенсию, начиная с 2025 года.

В преддверии 2025 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат. Правительство запланировало увеличение пенсионного обеспечения на 7,3%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. По словам министра финансов Антона Силуанова, процесс повышения пенсий будет поэтапным: часть граждан получит увеличенные суммы в начале января, остальные — позже в том же месяце.

Стоит отметить, что базовый уровень пенсионных выплат на начало 2024 года достигает 23 405 рублей, и грядущее повышение коснется абсолютно всех получателей пенсий.