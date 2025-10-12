На АЗС «Башнефти» снова выросли цены на бензин и дизтопливо

С воскресенья на заправках «Башнефть-Розницы» повысилась стоимость бензина и дизельного топлива. Это уже второе поднятие цен на данных АЗС в октябре, а также оно 21-е с начала года, сообщает РБК .

Больше всего подорожали бензин АИ-100 и дизтопливо — на 50 копеек. Сейчас 1 литр АИ-100 стоит 81,65 рубля, дизтоплива — 69,4 рубля.

АИ-95 и ATUM-95 повысились в цене на 20 копеек, до 61,7 рубля и 62,95 рубля соответственно. Кроме того, стоимость АИ-92 увеличилась на 10 копек, до 57,85 рубля, ATUM-92 — на 10 копеек, до 59,15 рубля.

До этого подорожание топлива на заправках было 5 октября. В тот день стоимость всех видов бензина увеличилась на 10–50 копеек, дизтопливо в цене не изменилось.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак провел несколько совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, по итогам которых правительство констатировало общую стабильность.

