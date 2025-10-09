Александр Новак провел совещания по ситуации с топливом

Вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, по итогам которых правительство констатировало общую стабильность. Сохраняется запрет на экспорт топлива, а также прорабатываются дополнительные меры для оздоровления рынка. Об этом сообщается в официальном релизе кабмина.

В рамках исполнения поручений вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Система позволяет отслеживать динамику цен в регионах и объемы потребления, обеспечивая оперативное реагирование на изменения. Новак поручил Минэнерго продолжать отслеживать ситуацию для соблюдения баланса спроса и предложения, а Минэкономразвития — проанализировать параметры формирования розничных цен.

Ранее правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года. Запрет на экспорт бензина распространяется на всех участников рынка, а для дизеля и судового топлива действует только для производителей. По словам Новака, эти меры позволят дополнительно обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.

На прошлой неделе, с 30 сентября по 6 октября, бензин в России подорожал на 0,9%.