Цены на бензин в России продолжают расти с ускорением

По данным Росстата и Минэкономики, за неделю с 30 сентября по 6 октября 2025 года бензин подорожал на 0,9%, а дизельное топливо — на 0,4%. Это максимальный недельный прирост цен на бензин с начала года — неделей ранее показатель составлял 0,8%, а за неделю до этого — 0,6%.

География подорожания охватила 79 субъектов РФ. Наибольший рост зафиксирован в Чечне (+6,3%), тогда как в Севастополе бензин, напротив, подешелвел на 1,7%. В Москве стоимость топлива выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

С начала 2025 года бензин подорожал более чем на 10%, значительно опережая общую инфляцию, которая за тот же период составила 4,53%.

