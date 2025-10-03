Независимые продавцы бензина ограничивают поставки в розницу — мнение экономиста

Существует несколько причин перебоев с бензином в стране в настоящее время: плановые ремонты НПЗ и сдерживание поставок в розницу приобретенных на бирже объемов бензина независимыми продавцами, сообщил РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Среди основных причин перебоев с поставками бензина в российских регионах стоит выделить, во-первых, плановые ремонты и модернизации инфраструктуры многих НПЗ, которые обычно осуществляются в летнее время года, что также приводит к относительному снижению объемов производства и отпуска бензина на оптовый рынок, и, следовательно в розничную сеть, говорит он.

Но очевидно, что критического снижения объема производства не происходит, а значит ключевой является вторая причина — это сдерживание поставок в розничную сеть уже приобретенных на бирже объемов бензина независимыми продавцами с целью стимулирования ценового ралли в виду резко выросшего спроса, отмечает эксперт А также направление излишков топлива на экспорт из-за растущего спроса на российских бензин на мировом рынке, прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии, Африке.

Очевидно, предпринятые Правительством РФ действия по возвращению запрета на экспорт бензина и дизельного топлива должны в ближайшие месяцы стабилизировать ситуацию на розничном рынке бензина, считает Хачатурян.

«Принудительное возвращение на рынок дополнительных объемов бензина должно на горизонте октября-середины ноября также привести стабилизации и даже некоторого, в диапазоне 4-7% снижения цен как на оптовом, так и на розничном рынке. Разумеется, есть риск того, что независимые продавцы продолжат ограничивать объемы поставок на свои заправки, провоцируя продолжение ценового ралли и ажиотажного спроса. Данные действия будут лежать уже не в экономической, а юридической плоскости и должны стать объектом пристального внимания правоохранительных органов», — прокомментировал эксперт.