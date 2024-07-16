МВФ оставил оценку роста ВВП России и мировой экономики в 2024 г на уровне 3,2%

Международный валютный фонд (МВФ) оставил прежней оценку динамики российской экономики в 2024 году. Сюда вошли рост на 3,2% и увеличение мировой экономики, сообщает «Интерфакс» .

Фонду удалось сохранить прогноз апреля, когда он повышал его до текущих параметров для российской экономики с 2,6%, для мировой — с 3,1%.

Ожидания МВФ все также превышают текущий прогноз Минэкономразвития, они составляют 2,8%. Прогноз попадает в диапазон предположений Банка России — от 2,5% до 3,5%.

Также фонд снизил свою оценку роста российской экономики в 2025 году до 1,5%. Ранее она составляла 1,8%.

Ранее российское правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.