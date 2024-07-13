В РФ смягчили требования по продаже валютной выручки экспортерами

Это решение было принято с учетом стабилизации курса рубля, а также установления достаточного уровня валютной ликвидности.

Ранее крупные экспортные фирмы должны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% валюты, которая была ими получена по внешнеторговым контрактам. Теперь показатель уменьшен до 40%.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки в стране ввели указом главы государства в октябре прошлого года. Оно нужно для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости отечественного финансового рынка. Это требование касается экспортеров, которые работают в ТЭК, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Данная мера действует в России до 30 апреля 2025 года.