До 30 млн россиян могут начать использовать мультибанкинг в течение 5 лет

Банкир Лонкин: мультибанкинг будет очень актуален для юрлиц и ИП

Если все банковские счета, карты и вклады собраны в одном приложении, то больше не нужно будет переключаться между разными банками, запоминать пароли и сравнивать условия. Мультибанкинг позволит видеть полную картину собственных финансов, управлять ими и совершать платежи, не выходя из одного приложения, рассказал РИАМО начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.

Мультибанкинг — это относительно новая услуга, которая объединяет информацию о счетах из разных банков в одном месте. Обычно это опция внутри мобильного приложения одного из банков. С согласия владельца при наличии у банка соответствующего программного обеспечения можно получить доступ ко всем собственным финансовым активам, объясняет банкир.

Среди преимуществ мультибанкинга он отмечает удобство и экономию времени. Во-первых, все финансы (вклады, кредиты, дебетовые карты) доступны в одном приложении и можно сравнивать параметры обслуживания в разных банках. Во-вторых, понятно, сколько денег на каждом счете, можно легко отслеживать расходы, а также оплачивать счета из любого банка через единый интерфейс.

Сегодня мультибанкинг сталкивается с вопросами безопасности и технической готовности банков. Но эти проблемы частично закрываются, о чем свидетельствует растущее число клиентов, подключившихся к этой системе, отмечает Лонкин.

«Сейчас часть банков уже внедрила у себя технологию мультибанкинга. В ближайшем будущем к ним присоединятся другие игроки рынка. Считаю, что следующим этапом станет внедрение мультибанкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для них, совершающих гораздо больше ежедневных банковских операций, эта технология будет еще более актуальной. Именно она позволит значительно упростить управление корпоративными финансами», — резюмировал банкир.

По некоторым экспертным оценкам, системы мультибанкинга в течение пяти лет могут охватить до 25-30 млн россиян, пользующихся банковскими услугами.

