МТС объявила о реорганизации бизнеса из-за неэффективности ряда направлений

Вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин в презентации показал, что группа признала неэффективными некоторые свои бизнесы, например, «МТС travel», «МТС умный дом» и «МТС авто». Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, не все инвестиции и новые бизнесы, которые компания запустила за последние годы, стали успешными.

«Мы честно посмотрели на наши результаты и по ряду направлений уже приняли решение: вместо того, чтобы поддерживать их, прекратить их развитие», — заявил Катунин.

Как подчеркнул вице-президент, это нужно, чтобы финансовый ресурс компании перенаправить и сэкономить деньги.

Председатель совета директоров Вячеслав Николаев уточнил, что в случае с «МТС авто» часть бизнеса, скорее всего, продадут. переговоры по этому вопросу завершаются.

«„МТС Travel“ — я не могу сказать, что этот бизнес супернеуспешный, просто мы понимаем, что, с точки зрения той самой финансовой отдачи, нам бизнес тянуть нерационально», — объяснил Николаев.