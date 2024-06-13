Москвич потерял 1,5 млн руб на желании стать миллионером с помощью вебкам-студии

В московскую полицию обратился 62-летний москвич, который заявил, что нашел в Сети «уникальное предложения» быстрого способа разбогатеть на покупке франшизы вебкам-студии Showgirls, вложил в бизнес 1,5 млн рублей и понял, что связался с мошенниками, сообщает Telegram-канал SHOT .

Предварительно установлено, что мошенники убедили мужчину в легальности бизнеса, благодаря которому девушки из 15 российских городов зарабатывают большие деньги на разговорах о погоде, кино и искусстве, принося миллионы рублей владельцам франшизы. По словам «собственника» вебкам-студии, все, кто стал его партнером, в год зарабатывает от 12 миллионов рублей.

Доверчивый москвич перевел на счет мошенников 1,5 млн рублей. К нему прикрепили двух кураторов, которые должны были его обучить и найти моделей, но через две недели они перестали выходить на связь. Мужчина разозлился, начал требовать возврата средств и разрыва договора, но с этого момента ему перестали отвечать.

Позднее выяснилось, что на новой мошеннической схеме пострадали уже как минимум 10 человек, которые написали аналогичные заявления в полицию.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу о работе в вебкам-студиях. Депутаты приравняли такой род деятельности к проституции.