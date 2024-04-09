В Госдуме приравняли вебкам к проституции
Депутат Милонов предложил запретить рекламу вебкама
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить рекламу работы в вебкам-студиях, сообщает RT.
Парламентарий уже официально обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
Как указано в документе, объявления обещают высокий заработок, но являются прикрытием для незаконной деятельности.
«Фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — подчеркнул Милонов
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за подобную рекламу.