Москва произвела почти половину лифтов в России с начала года

В течение первых 6 месяцев 2024 года 4 завода из столицы выпустили больше 6 тыс. лифтов — почти половину всех подъемников, произведенных в России. Московские компании выпускают инвалидные подъемники, малые грузовые, грузовые, больничные и пассажирские лифты, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Отрасль в столице представляют 4 компании — это «Мослифт», «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ), Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) и Карачаровский механический завод (КМЗ).

Как отметил Максим Ликсутов, в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе действуют меры поддержки промпредприятий, включая предоставление земельных участков для локализации производства и присвоение спецстатусов.

«Благодаря получаемым льготам и сэкономленным за счет них средствам производители лифтов совершенствуют свои предприятия и интегрируют новое современное оборудование, что позволяет увеличивать мощности и расширять ассортимент производимой продукции. На сегодняшний день совокупный потенциал московских лифтостроительных заводов составляет почти 25 тыс. единиц в год, что может полностью обеспечить спрос застройщиков страны на данный тип оборудования», — сказал Ликсутов.

В планах благодаря поддержке Москвы и дальше наращивать технологичную мощь компаний и развивать отрасль. За счет программы модернизации КМЗ планирует расширить продуктовую линейку и на 40% нарастить объемы производства.

После установки 2 автоматизированных линий ЩЛЗ ожидает на 25% повысить мощность. В 2025 году планируется провести испытания и сертификацию лифта, движущегося на скорости 8 м/с, а также разместить НИОКР смежных направлений подъемно-транспортного оборудования для строительной отрасли.

МЭЛ ожидает увеличение производства лифтов на 20%. Планируется также запуск серийного производства станций управления, которые позволят ежегодно производить до 10 тыс. единиц оборудования.

«Мослифт» запланировал в 1,5 раза нарастить производственные мощности. За счет технологической трансформации и освоения производства импортозамещенных комплектующих компания готова заполнить рынок современным вертикальным транспортом и увеличить оперативность сервисного обслуживания.

МЭЛ и ЩЛЗ получили статусы промкомплексов, который позволил на 80% снизить для них ставку земельного налога и арендную плату за землю, а ставку налога на имущество сократили в два раза.

«Московские лифтостроители ежегодно демонстрируют высокотехнологичные разработки. Так, три столичных завода уже получили сертификаты на серийный выпуск лифтов со скоростью движения до 4 м/с», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что такое оборудование применяют в высоких МКД, застройщики которых сотрудничают с производителями.

ЩЛЗ, МЭЛ и КМЗ могут предложить локализованный продукт для объектов повышенной этажности. В первом полугодии текущего года МЭЛ произвело 50 подъемников высокой скорости для московских ЖК. В этот же период на продукцию ЩЛЗ пришлось 55% от всего выпущенного в Москве оборудования.

«В этом году мы произвели на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 2 раза выше темпов роста показателя по отрасли. Кроме того, наш завод разработал, провел испытания и получил сертификат на серийное производство пассажирских скоростных лифтов с машинным помещением грузоподъемностью до 2,5 тыс. кг включительно», — рассказал генеральный директор ЩЛЗ Валентин Чернобаев.

КМЗ получил сертификат на выпуск скоростного подъемного оборудования первым, МЭЛ — в конце прошлого года, а ЩЛЗ — в текущем году.