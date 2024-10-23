Москва перестала быть главным поставщиком удобрений для Нью-Дели

В августе объем продаж удобрений из РФ в Индию снизился в 17 раз по сравнению с июлем. Он достиг минимума с декабря 2021 года, сообщает РИА Новости .

По данным индийского Минпромторга, в августе 2024 года Москва продала Нью-Дели удобрений на 77,3 млн долларов. Объем поставок стал в 2,3 раза меньше, чем в 2023-м.

Так, с января по август текущего года Индия приобрела у России удобрений на сумму 998,7 млн долларов. Это в 1,7 раза ниже, чем за первые 8 месяцев 2023 года. За весь прошлый год было куплено товара на сумму 2,3 млрд долларов.

На фоне снижения объема продаж в августе РФ опустилась с первого на третье место в рейтинге основных поставщиков удобрений в Индию. Впереди нее оказались Оман (102 млн долларов) и Саудовская Аравия (85 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Европа нарастила закупки удобрений из РФ. В июне их объем вырос на 15% — до 275 тыс. тонн.