Москалькова попросила обеспечить участникам СВО кредиты под 0%

сегодня в 10:58

Москалькова предложила освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабинету министров изучить новые меры, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. В частности, омбудсмен предложила освободить бойцов СВО от выплат процентных частей по займам, которые они брали в банках, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Москалькова считает, что близких родственников фронтовиков также нужно освободить от налога на имущество.

Помимо этого, уполномоченный по правам человека предложила упростить процесс получения страховых выплат для участников боевых действий. Следует также включать несовершеннолетних детей в число получателей единовременной выплаты, если их родитель погиб на СВО, уверена Москалькова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что нижняя палата российского парламента приняла более 100 законов в защиту прав бойцов СВО.

