Депутат Картаполов: Госдумой принято более 100 законов в защиту прав бойцов СВО

На законодательном уровне Госдумой был решен ряд социальных вопросов военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

«Госдумой России принято более 100 законов в защиту прав участников СВО», — сказал парламентарий.

Он добавил, что проделана масштабная работа по совершенствованию военного законодательства.

«Усовершенствован социальный блок: принят закон, освобождающий наследников военнослужащих от сделок с недвижимостью. Статус ветерана боевых действий позволяет получать прибавку к зарплате с 2014 года, это касается также тех, кто подписал контракт по мобилизации и содействует задачам специальной военной операции», — отметил Картаполов.

По его словам, меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту, распространяются и на добровольцев. Еще принят комплекс мер финансовой защиты: от кредитных каникул до списания кредитов по инвалидности.

«Все эти законы уже действуют», — обратил внимание депутат.

Он отметил, что это не предел, и надо постоянно совершенствовать законодательство, чтобы национальная безопасность России была обеспечена в полном объеме.

«Сейчас мы видим, сколько сделано в рамках обеспечения комплексной безопасности. Чтобы все инновации, изобретения начали работать, быстрее дошли до человека, и побыстрее сделали его жизнь более безопасной, необходимо, чтобы наше законодательство это обеспечило», — считает парламентарий.