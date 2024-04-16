Мосбиржа впервые озвучила долю IPO-акций в инвестпортфелях

Доля IPO-акций в портфелях частных инвесторов за год выросла в 15 раз

За год доля IPO-акций в частных инвестпортфелях увеличилась в 15 раз и достигла 1,6% к концу марта 2024, сообщает РБК со ссылкой на статистику Мосбиржи.

Московская биржа никогда не раскрывала, какую долю IPO бумаги занимают в частных инвестиционных портфелях. В прошлом году доля IPO-акций была меньше 0,1%, но уже с осени начала расти. За первый месяц 2024 года этот показатель увеличился почти до 1%.

Самыми «народными» в течение 2 последних лет стали в том числе IPO-акции медицинской компании «Генетико», «Мосгорломбарда» и ликеро-водочного завода «Кристалл». В этих компаниях доля физлиц на первичном размещении составила 100%.

Ранее сообщалось, что на Мосбирже впервые с февраля 2022 повысился индекс до 3450 пунктов. Таким образом, главный индекс российского рынка вырос на 0,48%.