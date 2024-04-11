Индекс Мосбиржи превысил 3450 пунктов впервые с февраля 2022 года

Утром в четверг главный индекс российского рынка акций вырос на 0,48%, достигнув отметки 3455,61 пункта, сообщает РБК .

Это произошло впервые с февраля 2022 года.

Лидерами роста среди бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, стали четыре компании. Акции «Аэрофлота» подскочили на 1,7%, Globaltrans – на 1,1%, расписки «Русагро» на 1,1%, а также подросли акции «Эн+» на 0,9%.

Торги в минусе прошли по привилегированным бумагам «Мечела», индекс составил -0,7%. Обыкновенные акции «Мечела» ушли в минус на 0,5%, бумаги «Группы Позитив» на -0,1% и акции ПИК – -0,1%. Основными драйверами роста российского рынка акций стали бум IPO, ожидания дивидендного сезона и редомициляция компаний.

Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов заявил, что в настоящее время значительных рисков для снижения рынка акций пока нет. По прогнозам, спрос на российские акции выше возможности для дальнейших распродаж.

9 апреля на Мосбирже фиксировали умеренный рост основных индексов на российском рынке. Тогда индекс увеличился на 0,18%.