Российский рынок акций показал умеренный рост основных индексов

Согласно данным торгов, на 10:00 по московскому времени индекс рос на 0,18% — до 3 423,41 пункта. Рост долларового индекса РТС составил +0,08% и достиг 1 163,27 пункта.

Отметки 3 423,5 пункта индекс Мосбиржи достиг к 10:16 по московскому времени. При это индекс РТС достиг 1 163,95 пункта.

Что касается курса валют, доллар составлял 92,66 рубля, евро — 100,62 рубля, а юань — 12,785 рубля.

Ранее Мосбиржа предложила Центробанку рассмотреть инициативу о введении дополнительных мер поддержки эмитентов. Они могут простимулировать их активнее выходить на фондовый рынок.