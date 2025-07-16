Ночной шопинг: каждый десятый россиянин покупает квартиру ночью

Level Group: в 2025 году 9% квартир было куплено в ночное время суток

Каждый десятый (9%) покупатель оформляет бронь на квартиру в период с 22:00 до 06:00, сообщили РИАМО в компании Level Group, которая изучила внутреннюю аналитику активности пользователей на сайте.

Платное бронирование в ночной период составляет в среднем 5% от всех заявок, а рекордный рост этой активности пришёлся на май 2025 года. Устное бронирование ночью в среднем совершают 6% пользователей, с пиковыми значениями в марте и мае до 11%, отметили в Level Group.

Интересно, что даже заявки на расчет ипотеки россияне оформляют именно в ночное время — в среднем 7,5% заявок поступает в этот период. При этом доля ночных звонков крайне низкая: ночью звонят менее 1% покупателей.

«Похоже, привычка “залипать” в экраны перед сном трансформировалась — теперь вместо маркетплейсов пользователи всё чаще изучают квартиры. Цена бессонницы — осознанное решение о покупке жилья. Такой паттерн говорит о том, что выбор недвижимости становится частью личного вечернего ритуала», – отметили в пресс-службе Level Group.