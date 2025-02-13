Мосбиржа приостановила торги из-за технической неполадки

сегодня в 21:30

Московская биржа извинилась перед участниками рынка за приостановки торгов на фоне технической неисправности, над которой уже работают компетентные специалисты. Информация появилась на сайте биржи .

В связи с техническими неполадками в системе передачи информации 13 февраля в 20:40 по московскому времени было принято вынужденное решение о временной остановке операций на фондовом рынке.

Руководство торговой площадки заранее обсудило этот шаг с ключевыми участниками рынка. Биржевая платформа принесла свои глубочайшие извинения трейдерам и инвесторам за возникшие сложности в работе.

Информация о том, когда возобновятся торги, будет опубликована в отдельном сообщении позднее.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи резко пополз вверх. Это произошло после телефонных переговоров российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.