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Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне состоявшегося разговора Трампа и Путина

12 февраля индекс Мосбиржи превысил отметку в 3100 пунктов после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает РБК .

По состоянию на 20:23 мск индекс вырос на 2,64%, до 3105,34 пункта. После этого он продолжил свой взлет до 3117,8 пункта. Рост составил уже 3,05%.

Такие показатели, когда рублевый бенчмарк вернулся в коридор 3050-3100 пунктов, зафиксированы впервые с конца июля 2024 года.

Индекс Мосбиржи взлетел после новостей о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе беседы они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

До новостей о разговоре Путина и Трампа индекс держался вблизи 3020 пунктов.