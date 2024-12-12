Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды

Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына предложила освободить инвесторов в IPO от уплаты налогов на доходы в виде дивидендов в течение нескольких лет, так как данная мера необходима для повышения глубины рынка, сообщает РБК .

«При всем том понимании, насколько это сложная сейчас тема, тем не менее продолжаем настаивать на том, что необходимо изучать возможности налоговой поддержки, налогового стимулирования как эмитентов, так и инвесторов», — заявила Курицына в ходе обсуждения проекта «Основных направлений развития финансового рынка» в Госдуме.

Она подчеркнула, что среди вариантов поддержки может быть введение разных налоговых ставок для дивидендов публичных и непубличных компаний; освобождение акционеров, продающих свои акции, от уплаты налога на доходы; освобождение инвесторов, купивших бумаги на первичном размещении, от получения дивидендов в течение 3 или 5 лет.

Курицына добавила, что освобождение инвесторов от уплаты налогов на дивиденды является необходимой мерой для повышения глубины рынка.