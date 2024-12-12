Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды
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Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына предложила освободить инвесторов в IPO от уплаты налогов на доходы в виде дивидендов в течение нескольких лет, так как данная мера необходима для повышения глубины рынка, сообщает РБК.
«При всем том понимании, насколько это сложная сейчас тема, тем не менее продолжаем настаивать на том, что необходимо изучать возможности налоговой поддержки, налогового стимулирования как эмитентов, так и инвесторов», — заявила Курицына в ходе обсуждения проекта «Основных направлений развития финансового рынка» в Госдуме.
Она подчеркнула, что среди вариантов поддержки может быть введение разных налоговых ставок для дивидендов публичных и непубличных компаний; освобождение акционеров, продающих свои акции, от уплаты налога на доходы; освобождение инвесторов, купивших бумаги на первичном размещении, от получения дивидендов в течение 3 или 5 лет.
Курицына добавила, что освобождение инвесторов от уплаты налогов на дивиденды является необходимой мерой для повышения глубины рынка.