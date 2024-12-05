Молдавии придется погасить долг перед «Газпромом», чтобы не остаться без топлива

Кишиневу придется погасить задолженность в размере 709 млн долларов перед «Газпромом», чтобы обеспечить бесперебойные поставки российского газа в республику, сообщает РИА Новости .

Молдавские власти давно имеет задолженность перед российским газовым гигантом, однако не торопятся ее погашать. По словам зампреда правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, если «Киев перекроет вентиль», Молдавия может обратиться за помощью к Еврокомиссии. В противном случае без газа останутся Евросоюз, Молдавия и Приднестровье.

В Кишиневе предложили выплатить лишь 8,6 млн долларов, а оставшуюся сумму списать. В свою очередь в «Газпроме» заявили, что проведенная в одностороннем порядке аудиторская проверка не может повлиять на обоснованность долга. Собственный аудит «Газпрома» подтвердил задолженность в 709 млн долларов.

«Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на „независимый аудит“, а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор», — сказал член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.

Однако, по его словам, в обновленных реалиях мирового рынка прав без обязанностей не существует.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против погашения озвученной представителями «Газпрома» задолженности за потребленное топливо в сумме равной 709 млн доллара.