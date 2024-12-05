Молдавии придется погасить долг перед «Газпромом», чтобы не остаться без топлива
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Кишиневу придется погасить задолженность в размере 709 млн долларов перед «Газпромом», чтобы обеспечить бесперебойные поставки российского газа в республику, сообщает РИА Новости.
Молдавские власти давно имеет задолженность перед российским газовым гигантом, однако не торопятся ее погашать. По словам зампреда правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, если «Киев перекроет вентиль», Молдавия может обратиться за помощью к Еврокомиссии. В противном случае без газа останутся Евросоюз, Молдавия и Приднестровье.
В Кишиневе предложили выплатить лишь 8,6 млн долларов, а оставшуюся сумму списать. В свою очередь в «Газпроме» заявили, что проведенная в одностороннем порядке аудиторская проверка не может повлиять на обоснованность долга. Собственный аудит «Газпрома» подтвердил задолженность в 709 млн долларов.
«Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на „независимый аудит“, а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор», — сказал член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Однако, по его словам, в обновленных реалиях мирового рынка прав без обязанностей не существует.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против погашения озвученной представителями «Газпрома» задолженности за потребленное топливо в сумме равной 709 млн доллара.