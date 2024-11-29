В Молдавии заявили, что не собираются платить долг «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против погашения озвученной представителями «Газпрома» задолженности за потребленное топливо в сумме равной 709 млн доллара, пишет ТАСС .

«Газпром» пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — сказал он в интервью телеканала Moldova 1.

Осенью 2021 года «Газпром» согласился продолжить газовые поставки в Молдавию. Это произошло после переговоров с представителем Молдавии Андреем Спыну, занимавшим тогда пост вице-премьера. Условием заключения сделки была проверка задолженностей «Молдовагаза» в следующем году. Хотя Спыну позже получил должность министра инфраструктуры и регионального развития, к концу 2023 года он покинул свой пост.

Сегодня газовое сотрудничество между странами продолжается в ограниченном формате. Приднестровский регион получает 5,7 млн кубометров газа, взамен поставляя электроэнергию. Для обеспечения остальной территории страны молдавские власти используют два источника: накопленные резервы и закупки через компанию Energocom на оптотовом рынке.