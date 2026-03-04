Многие кафе и рестораны в России столкнутся с «голодным годом» и закроются

Baza: до 25% ресторанов могут закрыться в России, а остальные урежут меню

Многие кафе и рестораны в РФ столкнутся с «голодным годом» из-за падения спроса на посещение таких учреждений и подорожания блюд в общепите. Некоторым заведениям придется сократить меню, сообщает Baza .

В январе и феврале 2026 года россияне реже ходили в рестораны, если сравнивать с тем же периодом в 2025-м и 2024-м годах. Средний чек в них увеличился из-за инфляции, рассказали в компании «Платформа ОФД».

Аналитики допускают, что люди реже посещали кафе из-за плохой погоды. Однако глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов отметил, что россияне посещают кафе и рестораны лишь по особым поводам, в праздничные дни или в пятницу по вечерам. Чтобы прибыль была стабильной, этого мало. Важно, чтобы гости ходили в кафе и рестораны также и в будние дни.

Но у общепита есть серьезный конкурент. Люди массово заказывают доставку готовой еды или приобретают ее в продуктовых магазинах. Такие блюда стоят дешевле и по вкусу примерно такие же.

Основатель ресторанного гида GreatList Александр Сысоев заявил, что меню общепита в 2026 года будет урезано. Кафе и рестораны больше не будут предлагать несколько десятков позиций.

Ресторатор Дмитрий Левицкий считает, что 2026 год для сферы общепита будет «голодным». 20-25% работающих заведений могут закрыться до 2027-го.

