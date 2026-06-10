Мясной рацион оказался дешевле веганского в России

сегодня в 13:57

Недельный рацион с мясом обходится россиянам в 2004 рубля, а веганский — в 2305 рублей. Такие расчеты привели аналитики платежного сервиса «Апельсин», сообщает Газета.ru .

По закону о потребительской корзине, недельный набор для взрослого включает крупы и хлеб, овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

В классическую корзину аналитики включили хлеб, макароны, рис, гречку, овсянку, овощи, фрукты, свинину, минтай, молоко, кефир, творог, сыр и яйца. Итоговая стоимость составила 2004 рубля.

Официального стандарта для растительного питания нет. Для анализа продукты животного происхождения заменили чечевицей, горохом, фасолью, соевым молоком и тофу. Такая корзина обошлась в 2305 рублей.

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