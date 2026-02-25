Мишустин: ВВП России за 3 года вырос более чем на 10%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме заявил, что российский валовой внутренний продукт (ВВП) за последние 3 года вырос более чем на 10%, сообщает пресс-служба кабмина.

«Вместе мы прошли сложнейшие этапы. Преодолевали последствия глобальной пандемии и влияния санкций, помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Госдума», — отметил председатель правительства.

Он подчеркнул, что, несмотря на усиление санкционного давления, экономика продолжает сохранять положительную динамику. По итогам прошлого года ВВП России вырос на 1%, а за 3 года его рост составил более 10%.

Мишустин отметил, что кабинет министров сосредоточился на выполнении задач, поставленных главой государства. Благодаря этому удалось быстро запустить ряд масштабных нацпроектов, большинство из которых ориентированы на достижение технологического лидерства.

В результате они открывают новые возможности для населения, способствуют экономическому развитию, усиливают позиции страны на международной арене, а также укрепляют ее оборонный потенциал и безопасность, заключил премьер-министр.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило стандарт развития конкуренции в регионах в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

