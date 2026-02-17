Правительство РФ утвердило стандарт развития конкуренции в регионах

сегодня в 19:06

Российское правительство утвердило стандарт развития конкуренции для субъектов страны в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Документ обязывает регионы разработать пятилетние дорожные карты и реализовать меры на девяти товарных рынках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Стандарт разработан в рамках федерального проекта «Развитие конкуренции». Он предусматривает подготовку и утверждение региональными властями пятилетних дорожных карт по развитию конкурентной среды.

Документ закрепляет девять обязательных товарных рынков, определенных в соответствии с национальным планом развития конкуренции на 2026–2030 годы. На этих рынках субъекты РФ должны реализовать комплекс мер по расширению конкуренции.

Кроме того, изменения содержат перечень рекомендованных действий для развития товарных рынков и расширяют полномочия региональных органов власти, отвечающих за эту сферу.

Утверждение региональных дорожных карт должно быть завершено до 1 мая 2026 года.

