Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Большой Серпухов»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Большой Серпухов» в Московской области, сообщает пресс-служба кабмина страны.

В ней будет реализовано 7 инвестиционных проектов, в которые будет вложено более 8 млрд рублей. В рамках ОЭЗ запустят производство лекарственных препаратов, разработают автономные устройства пожаротушения, создадут систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов и оборудование для исследования ДНК.

Всего на территории ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется создание около 900 новых рабочих мест.

ОЭЗ — территории для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных секторов экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Размещение в таких зонах дает бизнесу ряд преимуществ, включая налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на территории региона создадут ОЭЗ «Большой Серпухов». Ее строительство стартует в текущем году.

«Проект поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака», — отметил Воробьев.