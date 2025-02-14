Воробьев: в Подмосковье появится особая экономическая зона «Большой Серпухов»

На территории Подмосковья создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) «Большой Серпухов». Ее строительство стартует в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проект поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что строительные работы начнутся уже в 2025 году. Общая площадь новой ОЭЗ составит 30 га. На ее территории будет сформирован кластер, объединяющий медицину и инновации. Семь компаний уже выразили готовность разместить свои производства в рамках проекта «Большой Серпухов».

По словам губернатора, на первом этапе реализации проекта общий объем инвестиций превысит 8 млрд рублей, а на площади в 7 га будет создано около 900 новых рабочих мест.

Новая ОЭЗ станет шестой на территории Московской области. Сегодня каждый пятый участник ОЭЗ в России — представитель подмосковных особых экономических зон. В настоящее время регионе работают 5 таких зон: 3 промышленно-производственного типа — «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат», а также 2 технико-внедренческого типа — «Исток» во Фрязине и «Дубна».

Воробьев добавил, что ежегодно действующие ОЭЗ приносят около 13 млрд налоговых поступлений. С момента начала работы ОЭЗ в регионе резиденты создали 14 тыс. рабочих мест.